"Не впечатлил, не самый сильный": как Беллью прокомментировал свое поражение Усику

Сегодня, 13:36

Британский боксер доволен, что сумел вывести украинца из себя – такое не всем удавалось

Тони Беллью. Фото Getty
Тони Беллью. Фото Getty

Британский боксер Тони Беллью прокомментировал сове поражение украинцу Александру Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Напомни, Усик нокаутировал Беллью во восьмом раунде, а до этого проигрывал ему оп очкам. Видеоповтор нокаута Усик – Беллью есть на нашем сайте.

"Знаю, мне удалось немного вывести его из себя. Ведь никто прежде никогда не заставлял его так много и часто промахиваться. Я это видел даже на его лице. И я знаю, что хорошенько попал по нему правым хуком. Он почувствовал это и после боя сказал мне: "У тебя действительно очень тяжелые кулаки". Он своей ударной мощью не впечатлил. Не самый сильный панчер. Но довольно-таки жесткий. Его удары все же вызывают уважение. Я планировал почаще нагружать его плюхами по корпусу, но никак не мог подобраться поближе", – признался британец.

Победа над Беллью принесла Усику 135 очков в рейтинге Boxrec и позволила подняться с восьмого места сразу на третье в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории, опередив своего друга и кума Василия Ломаченко.

Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе остался в восторге от поединка Усика против Беллью.

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бокс, Александр Усик, Тони Беллью

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Источник:

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