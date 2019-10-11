Усик: "Если кто-то думает, что я бьюсь со слабыми противниками, то пусть выйдет против них в ринг"

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Сегодня в Чикаго состоялась пресс-конференция украинского боксера Александра Усика и американца Чазза Уизерспуна перед их очным поединком, который состоится 12 октября. Напомним, что на нашем сайте уже доступна онлайн трансляция боя Усик – Уизерспун. Сам поединок начнется примерно в воскресенье в 6 утра по киевскому времени.

"Я давно не появлялся в ринге. 12 октября я буду сверх-мотивированным. Я много работал в зале и уже соскучился за рингом, это самая большая мотивация в моей жизни", – взял слово Усик. – "Некоторые говорили, что Спонг – слабый соперник. Он полноценный супертяж, у него нет поражений. Если кто-то думает, что я бьюсь со слабыми противниками, то пусть выйдет против них в ринг. Если мы говорим о Уизерспуне, то подготавливаюсь к нему, словно это важнейший поединок".

Также Усик поблагодарил свою команду и оппонента, который согласился на бой с украинцем, имея минимум времени для подготовки. Напомним, Уизерспун получил предложение боксировать с Усиком менее, чем за неделю. Предыдущий соперник украинца Тайрон Спонг попался на употреблении допинга.

"Хочу поблагодарить свою команду за то, что она очень быстро отреагировала на то, что произошло. Это лучшая команда в мире, и я их очень сильно люблю. Хочу сказать спасибо друзьям, которые здесь. И вам всем хочу сказать спасибо, приходите в субботу, потому что будет грандиозное шоу. И хочу поблагодарить моего оппонента за то, что он согласился со мной боксировать. Увидимся в субботу", – добавил украинец.

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