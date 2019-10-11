Усик – Уизерспун: онлайн дебютного боя украинца в супертяжах

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В ночь с субботы на воскресенье в Чикаго на Wintrust Arena состоится дебютный бой украинского боксера Александра Усика. Противостоять нашему чемпиону будет американец Чазз Уизерспун. Это будет третья попытка Усика попробовать себя в новой весовой категории. На нашем сайте пройдет текстовая трансляция боя с описанием главных моментов боя.

Где смотреть бой Усик – Уизерспун

До боя Усик – Уизерспун осталось:

Для Усика этот ой станет первым после практически годичной паузы. После триумфа во Всемной боксерской Суперсерии Усик успешно защитил свои титулы в бою против знаменитого Тони Беллью и твердо реши, что в крузевейте ему делать нечего – пора покорять хэвивейт. Тем более, что после ухода братьев Кличко в элите дивизиона не осталось украинцев.

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Однако начало пути за наследием Кличко оказалось непростым. Как только Усик объявил о переходе в супертяжелый вес, все вокруг начали говорить о супербоях против Энтони Джошуа или Деонтея Уайлдера, но команда Усика приняла грамотное решение – сначала нужно размяться на более слабом сопернике, чтобы как следует распробовать новый вес.

Правда, для Усика супертяжелый вес не является чем-то новым. Еще во времена любителей украинец пробовал себя в хэвивейте в составе "Украинских атаманов". Но любители это одно, а профессионалы – совсем другое дело. На своей шкуре это прекрасно прочувствовал Василий Ломаченко, проиграв во втором бою любителю грязных приемов Орландо Салидо.

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Команда Усика долго перебирала соперников и в итоге остановилась на кандидатуре камерунца Карлоса Такамы. Он звезд с неба не хватает, но достаточно известное имя в боксе и имеет опыт поединков с ТОП-боксерами хоть и неудачный. Но состояться этому поединку не позволила травма Усика незадолго до боя. Такама сначала согласился подождать Усика, но затем командам не удалось повторно договориться о бое.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Замену ему нашли достаточно быстро – голландский боксер с опытом в кикбоксинге и ММА Тайрон Спонг дал согласие боксировать с украинцем и даже перешел к угрозам, но воплотить их в жизнь не смог по своей же глупости. За неделю до боя стало известно, что Спонг попался на допинге и бой пришлось отменить.

Замену ему нашли менее, чем за сутки в лице американца Чазза Уизерспуна. 38-летний "Джентельмен" имеет не совсем обычный для бокса диплом фармацевта-маркетолога. Профессиональную карьеру он начал еще в 2004 году и четыре года не знал горечи поражений, пока не встретился на ринге с Крисом Арреолой в бою за титул регионального чемпиона WBС. Всего Уизерспун провел в профи 41 поединок, 38 боев выиграл (29 – нокаутом) и трижды проиграл. Сейчас он имеет серию из восьми побед подряд, правда, соперники у него были соответственные.

Бой Усик – Уизерспун пройдет в андеркарте поединка между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и претендентом доминиканцем Ленином Кастильо.

Полное расписание вечера бокса 12 октября в Чикаго:

Дмитрий Бивол (16-0-0) – Ленин Кастильо (20 2 1)

Александр Усик (16-0-0) – Чазз Уизерспун (38-3-0)

Джессика Маккаскилл (7-2-0) – Эрика Анабелла Фариас (26-3-0)

Чарльз Конвел (10-0-0) – Патрик Дэй (17-3-1)

Джошуа Эрнандес (9-2-0) – Джованни Миолетти (17-0-0)

Энтони Симс мл. (19-0-0) – Морган Фитч (19-3-1)

ТиДжей Дойни (21-10) – Хесус Мартинес (26-9-0)

Молваддин Бьярсланов (4-0-0) – Тайром Джонс (4-5-1)

Ота Джонс III (3-0-0) – Эрик Мартинес (7-8-1)

Решат Мати (3-0-0) – Норфлит Ститтс (1-4-0)

Дженна Джолин Томпсон (1-2-1) – Саммер Линн (дебют)

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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