В сети высмеяли Беринчика, который после боя с японцем замахнулся на Ломаченко

Болельщики советуют Денису брать в подмогу Теофимо Лопеса: "Может, в формате два одного у них и будут шансы"

Беринчик и Ломаченко. Фото 24boxing.

После субботней победы над японцем Нихито Аракавой Денис Беринчик сделал заявление, которое болельщики восприняли более чем скептически. "Мы потихоньку подкрадываемся к официальному претенденту. Василий Ломаченко, мы потихоньку идем за тобой", – смело заявил Беринчик. "В любом случае Украина получит чемпиона", – заключил Денис.

В сети на "угрозы" Беринчика в адрес Ломаченко отреагировали сразу. "Вася размажет его", – посыпались комментарии болельщиков. "С таким боем, как у Дениса был с японцем, не в обиду Беринчику, но против Ломаченко он выдержит максимум раундов пять. В конце поединка Беринчик – Аракава я думал, что они оба упадут". А один из поклонников бокса пошутил: "Предлагаю Беринчику и Теофимо Лопесу вместе выйти на Васю, два на одного, может тогда у них что-то и получится".

Фото - K-2 Promotions

Как сообщалось ранее, в субботу 30-летний украинский боксер Денис Беринчик успешно провел первую в своей карьере защиту титула WBO International, одолев в Киеве 37-летнего японца Нихито Аракаву. Правда, нокаутировать соперника Беринчику не удалось. Судьи зафиксировали победу по очкам: 120:107, 118:109, 120:107.

Интересно, что еще две недели назад Денис Беринчик по-другому говорил о перспективе встречи в ринге с Василием Ломаченко. "Что касается моего боя с Ломаченко, у нас разные дороги. Их и надо придерживаться. Если конечно, не сведут нас наши менеджеры", – массируя левый кулак, сказал тогда Беринчик.

Напомним, уже 25 мая свой первый бой в супертяжелом весе проведет Александр Усик:



Бокс. Усик – Такам

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