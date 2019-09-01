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Усик назвал имя своего следующего соперника. Он даже не знает, как правильно звучит его фамилия

1 сентября, 12:20

Эпопея с поиском первого соперника для боя в супертяжах завершилась

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик подтвердил, что свой дебютный бой в супертяжелом весе проведет против голландца Тайрона Спонга. Поединок состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Усик сам назвал имя следующего соперника, отвечая на вопрос журналистов после боя Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне.

Интересно, что Усик даже толком не знает, как звучит фамилия его соперника. "Это Тайрон Спунг, Спанг, я не знаю… Да, Тайрон Спонг", – сказал на камеру украинец после подсказки со стороны. А когда ведущий спросил его, видел ли он ранее его бои, Усик в шутку ушел из кадра.

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Тайрон Спонг владеет региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе. Это что касается бокса. Кроме того, уроженец Суринама Спонг по прозвищу "Король ринга" был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

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Напомним, ранее сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок против Карлоса Такама окончательно сорвался. "Мы ведем переговоры с россиянином Андреем Федосовым и американцем Брайантом Дженнингсом. Усик будет в Лондоне на бое Ломаченко против Кэмпбелла, и мы обсудим его соперника", – сообщил Хирн.

Смотрите одну из недавних тренировок Усика

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Тайрон Спонг

Источник: Сегодня|Спорт

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