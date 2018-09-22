Усик поддержал Поветкина в ролике, снятом военным клубом из России

Сегодня в Лондоне боксерский вечер, главным событием которого станет чемпионский поединок в супертяжелом весе между обладателем поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO британцем Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular россиянином Александром Поветкиным. Онлайн боя Джошуа – Поветкин идет на нашем сайте. На легендарном "Уэмбли" побывает и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик.

Накануне боя Усик поддержал Русского Витязя. "Чехову передаю привет из Лондона. Поединок Поветкин – Джошуа. Сане – хорошего выступления", – сказал Усик в ролике для военно-патриотического клуба "Комбат".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВПК "Комбат" (@vpkkombat) 21 Сен 2018 в 10:54 PDT

Как сообщает boxing-mma.com, что на сайте "Комбата" среди прочей деятельности есть любопытные моменты, чем они занимались последнее время. Цитируем: "Во второй половине 2014 года клубом была организованна акция помощи беженцам с территории Украины, в штабе ВПК "Комбат" было собрано несколько гуманитарных конвоев. Последний конвой лично сопровождали руководители нашего клуба"; "Доставка гуманитарного груза для нуждающихся на Юго-Восток Украины", "Успешная эвакуация детей из Луганской народной республики".

Ранее мы писали, что перед боем Джошуа и Поветкина состоится дуэль взглядом Усика и Беллью.