Усик поддержал Поветкина в ролике, снятом военным клубом из России
Украинский чемпион посетит боксерский вечер на "Уэмбли"
Сегодня в Лондоне боксерский вечер, главным событием которого станет чемпионский поединок в супертяжелом весе между обладателем поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO британцем Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular россиянином Александром Поветкиным. Онлайн боя Джошуа – Поветкин идет на нашем сайте. На легендарном "Уэмбли" побывает и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик.
Накануне боя Усик поддержал Русского Витязя. "Чехову передаю привет из Лондона. Поединок Поветкин – Джошуа. Сане – хорошего выступления", – сказал Усик в ролике для военно-патриотического клуба "Комбат".
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Как сообщает boxing-mma.com, что на сайте "Комбата" среди прочей деятельности есть любопытные моменты, чем они занимались последнее время. Цитируем: "Во второй половине 2014 года клубом была организованна акция помощи беженцам с территории Украины, в штабе ВПК "Комбат" было собрано несколько гуманитарных конвоев. Последний конвой лично сопровождали руководители нашего клуба"; "Доставка гуманитарного груза для нуждающихся на Юго-Восток Украины", "Успешная эвакуация детей из Луганской народной республики".
Ранее мы писали, что перед боем Джошуа и Поветкина состоится дуэль взглядом Усика и Беллью.
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