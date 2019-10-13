Усик – после дебюта в супертяжах: "Если мне дадут чемпионский бой, я готов"

Александр Усик / Фото: AFP

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Сразу после победы над американцем Чаззом Уизерспуном Александр Усик техническим нокаутом с ринга в Чикаго поделился своими впечатлениями от боя. Украинец провел первый поединок после годичной паузы и дебютировал в супертяжелом весе. Мы проводили онлайн трансляцию боя Усик – Уизерспун.

"Я очень ждал этого боя. Были проблемы, что поменялся оппонент. Я чуть у себя в голове понервничал, но собрался, помолился и сказал Беженке "помоги, пожалуйста", и он мне помог Слава Богу", – признался Усик. "Разница по сравнению с крузервейтом? Есть чуть-чуть, хотя я уже боксировал в суперах (в составе "Украинских атаманов" – прим.). Но есть конечно", – добавил Саша.

Усику задали вопрос, почему он не пытался вырубить соперника в первых раундах, на что украинец ответил, что такой бала тренерская установка.

"Нужно было боксировать, задача от тренера была боксировать и когда придет шанс, тогда его использовать, но не спешить", – сказал боксер.

Не могли обойти стороной и будущее украинца. Его спросили доказывает ли эта победа, что он готов сражаться и отбирать чемпионские титулы у Энди Руиса или Деонтея Уайлдера.

"Это бой ничего не доказывает. Я просто с ними могу боксировать, я готов. Если мне дадут чемпионский бой, конечно, буду брать", – заявил Усик.

И напоследок его спросили, после поединков в Германии, Латвии, России и Великобритании, как ему проводить бой в Чикаго?

"Я люблю этих всех людей и благодарю их. Я боксирую для каждого" , – заключил украинец.

Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Смотрите, как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе:

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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