Усику дают 80 процентов на победу в бою с Такамом
Букмекеры назвали котировки на возможный поединок украинца с камерунской жертвой Поветкина и Джошуа
На фоне новостей о паузе в переговорах о бое Усика с Поветкиным букмекеры начали принимать ставки на вероятный поединок украинца с другим соперником. Речь о 38-летнем камерунце Карлосе Такаме, за плечами у которого 42 боя в профи – 36 побед (в том числе, 28 – нокаутом), 1 ничья и 5 поражений. Такам проигрывал Джошуа и Поветкину, побеждат Томпсона и Гаши.
Карлос Такам. Фото Getty Images
На возможный поединок Александра Усика и Карлоса Такама букмекеры выставили такие коэффициенты:
- 1.15 – победа Усика
- 28.0 – ничья
- 5.50 – победа Такама
Таким образом вероятность победы Усика оценивается в 80%, камерунца – в 17%. И еще 3% аналитики оставляют на ничью.
Как сообщалось ранее, Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, отметил, что они не рассматривают бой с украинцем Александром Усиком. "Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы", – заявил Корнилов.
Также сообщалось, что перед дебютом в супертяжелом весе Усик отработает удар на звезде из Казахстана.
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