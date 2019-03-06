Усику дают 80 процентов на победу в бою с Такамом

Букмекеры назвали котировки на возможный поединок украинца с камерунской жертвой Поветкина и Джошуа

Непобедимый Усик. Фото: Getty Images

Усику дают 80 процентов на победу в бою с Такамом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fda/258/5c7fda25838db.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fda/258/5c7fda25838db.png 2019-03-06T16:35:16+02:00 Бокс Букмекеры назвали котировки на возможный поединок украинца с камерунской жертвой Поветкина и Джошуа

На фоне новостей о паузе в переговорах о бое Усика с Поветкиным букмекеры начали принимать ставки на вероятный поединок украинца с другим соперником. Речь о 38-летнем камерунце Карлосе Такаме, за плечами у которого 42 боя в профи – 36 побед (в том числе, 28 – нокаутом), 1 ничья и 5 поражений. Такам проигрывал Джошуа и Поветкину, побеждат Томпсона и Гаши.

Карлос Такам. Фото Getty Images

На возможный поединок Александра Усика и Карлоса Такама букмекеры выставили такие коэффициенты:

1.15 – победа Усика

28.0 – ничья

5.50 – победа Такама

Таким образом вероятность победы Усика оценивается в 80%, камерунца – в 17%. И еще 3% аналитики оставляют на ничью.

Как сообщалось ранее, Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, отметил, что они не рассматривают бой с украинцем Александром Усиком. "Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы", – заявил Корнилов.

Также сообщалось, что перед дебютом в супертяжелом весе Усик отработает удар на звезде из Казахстана.

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