Усику приказали драться с россиянином Лебедевым: все расклады будущих торгов
Скорее всего, украинский чемпион откажется от этого боя ради перехода в супертяжи
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО). Об этом сообщает авторитетное издание ESPN.
Промоутерские торги по этому бою назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит 400 тысяч долларов: 75% достанутся украинцу, а 25% - россиянину. Если Усик откажется от боя, то титул будет вакантным.
Правда, украинец вряд ли согласится на этот поединок, потому что в последнее время активно набирает вес и готовится к переходу в супертяжи. Уже даже было объявлено, что Усик свой следующий поединок проведет в супертяжелом весе 18 мая, только вот его соперник все еще остается неизвестным. Среди потенциальных оппонентов называются Александр Поветкин и Карлос Такам.
Лебедев был чемпионом WBA, но Ассоциация отобрала пояс у россиянина в пользу турнира WBSS. На данный момент Лебедев является "чемпионом в отпуске".
Как сообщалось ранее, митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес.
Также сообщалось, что Холифилд рассказал Усику, как справиться с крупными соперниками.
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