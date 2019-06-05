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Уже не чемпион: Усика лишили второго пояса, оставив ему необычный статус

5 июня, 10:54

За титул, отобранный у украинца, поспорят Кшиштоф Гловацки и Майрис Бриедис. Их бой пройдет 15 июня

Александр Усик
Александр Усик. Фото: K2 Promotions

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) остался без еще одного пояса. Ранее из-за отказа проводить обязательную защиту украинца лишила своего титула WBA, а теперь похожее решение принял WBC. Однако в случае с WBC Усик получил статус "чемпиона в отпуске" и при желании может в любой момент оспорить пояс с новым его обладателем:

"Совет управляющих WBC единогласно принял решение предоставить Усику статус "чемпиона в отпуске", чтобы он мог восстановиться после недавней травмы, и поддержать его в стремлении выступать в супертяжелом дивизионе".

Вакантный пояс WBC будет стоять на кону поединка бывших соперников Усика Кшиштофа Гловацки и Майриса Бриедиса в полуфинале World Boxing Super Series, который состоится 15 июня в Риге. Интересно, что именно у Бриедиса в свое время украинец отобрал титул Совета.

Напомним, 25 мая Александр Усик должен был провести дебютный бой в супертяжах против Карлоса Такама, однако он был отменен из-за травмы, полученной украинцем.

Вместе с тем стало очевидно, что откладывается на потом и возможный бой Усика с Энтони Джошуа. "Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", – заявил промоутер Усика Александр Красюк.

Как Усик готовится к дебюту в супертяжах


Тренировка Усика

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Тег WBC, Александр Усик, Кшиштоф Гловацки, Майрис Бриедис

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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