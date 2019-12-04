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В компанию к Кличко: в Зал Славы бокса войдут еще три легенды

4 декабря, 22:41

Определились лауреаты Международного Зала боксерской славы

Бернард Хопкинс

Бернард Хопкинс / Фото: Reuters

Стали известны имена боксеров, которые будут внесены в Международный зал боксерской славы в 2020 году в категории "современные боксеры". В этот раз увековечат таких боксеров как Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес и Шейн Мосли. Церемония интродукции состоится 11-14 июня в городке Канастота в штате Нью-Йорк, США. Напомним, что первым среди украинцев в Зал боксерской славы был включен Виталий Кличко.

Видео с официальной страницы Виталия Кличко в Facebook

Также впервые со дня основания Зала славы бокса в 1990 году появилась отдельная категория для девушек боксеров. Первыми членами Зала славы бокса среди девушек станут Кристи Мартин и Люсия Рийкер.

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В категории "пионеров" среди женщин победительницей стала Барбара Баттрик, у мужчин – Пэдди Райан. Легковес Франк Эрне стал лауреатом в категории "старожилов".

Международный зал боксерской славы – это зал славы и музей бокса, созданный в 1990 году для того, чтобы почтить и сохранить богатое наследие бокса, рассказывать о достижениях тех, кто преуспел в этом виде спорта, предоставить образовательный опыт для многочисленных посетителей музея. Боксер может быть включен в Зал славы спустя три года после завершения карьеры. Таким образом, Владимир Кличко может быть включен в Зал славы не ранее 2020 года.

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бокс Хуан Мануэль Маркес Зал славы бокса Бернард Хопкинс Шейн Мосли

Источники: Сегодня|Спорт , vringe.com

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