В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцем

Ломаченко - Кэмпбелл. Афиша боя / Фото: Twitter

Перед боем с Василием Ломаченко, который состоится 31 августа в Лондоне, лагерь соперника украинца Люка Кэмпбелла постигло горе. Тренер британца, Шейн Макгуиган, потерял сестру – Данику.

"Мое сердце разрывается, когда я пишу это. Моя красивая сестра Даника проиграла свою битву с раком в возрасте 33 лет, – сокрушается тренер Люка Кэмпбелла. – Она уже преодолела его однажды: два года боролась с ним, когда ей было 11-13 лет. Я, мой брат и мои родители получили в награду еще 20 лет с нашей невероятной Никой после той битвы. К сожалению, она не смогла победить еще раз, но сражалась храбро до самого конца. У меня есть воспоминания, которые я буду беречь всю жизнь, и ты всегда будешь жить в наших душах. Я горжусь тобой. Всегда буду любить тебя, моя старшая "маленькая" сестра. Покойся с миром".

Сестра Шейна Макгуигана - Даника. Фото – Instagram

Отметим, что бой против Василия Ломаченко будет второй в карьере британца попыткой завоевать пояс чемпиона мира. В 2017 году Люк Кэмпбелл дрался с Хорхе Линаресом (45-5, 28 КО) в Лос-Анджелесе и уступил раздельным решением судей. За две недели до того поединка Кэмпбелл из-за рака потерял отца. Но судьба продолжает проверять боксера на прочность.

Смотрите тренировку Кэмпбелла перед боем с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Как сообщалось ранее, промоутер Кэмпбелла разогрел поединок против Ломаченко, заявив: "Это первый и последний бой Василия в Британии". "Все думают, что Ломаченко непобедимый. Никто не дает шансов Люку, но я даю, и боксерские люди тоже дают", – добавил Эдди Хирн.

Также мы писали, что соперник Ломаченко одновременно спаррингует с тремя боксерами. "Сначала было сложно, но это хорошая тренировка: тебя неожиданно бьют под разными углами, а это повышает концентрацию", – говорит Люк Кэмпбелл.

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