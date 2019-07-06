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В Мексике нашли повешенным в собственном доме боксера

6 июля, 17:21

Иван Рамирес должен был провести следующий бой в августе

Фото: AFP

Вчера утром, 4 июля, у себя дома в Мериде (Мексика) был найден повешенным 24-летний боксер первого наилегчайшего веса (до 49 кг) Иван Рамирес (13-1, 5 КО) из Мексики. Тело обнаружила его мать, пишут СМИ Юкатана. В следующем месяце он должен был отбоксировать в Суринаме – экзотической для бокса стране на северо-северо-востоке Южной Америки. Рамирес выступал там полгода назад.

Как уточняют в мексиканских СМИ, Иван еще 3 июля общался со своим менеджером насчет следующего поединка. Также, по словам знакомых, ничего подозрительного в его поведении в день перед смертью они не замечали.

Пока что правоохранители воздерживаются от ответа на вопрос: Рамирес повесился сам, или же кто-то организовал убийство так, чтобы оно было похоже на суицид.

Напомним, что в начале апреля ушел из жизни единственный в истории Финляндии чемпион Европы по боксу. Олли Мяки скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.

Ранее мы писали, что 2 марта умер легендарный боксер из Зала славы. В 1999 году Педроса был включен Международный зал боксерской славы. Он владел титулом чемпиона мира в полулегком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 1978 по 1985 год, защитив его 19 раз.

Напомним, что в прошлом году в Международный зал боксерской славы был принят Виталий Кличко:

Также сообщалось, что итальянский боксер умер в больнице после избиения в ринге в Таиланде. 49-летний Кристиан Дагио скончался через несколько дней после нокаута. Дагио до боя с Паруангом одержал 10 побед в 10 поединках на профессиональном ринге. Также он участвовал в боях по правилам смешанных единоборств и муай-тай.

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Тег бокс, боксер

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vringe.com

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