В России обещают добиться второго боя Усик – Гассиев

Команда россиянина Мурата Гассиева в любом случае добьется права на проведение реванша с украинцем Александром Усиком, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Усик в субботу в Манчестере в восьмом раунде нокаутировал британца Тони Беллью и защитил свои чемпионские титулы. Украинец одержал свою 16-ю победу на профессиональном ринге и 12-ю – нокаутом. В июле в Москве Усик единогласным решением судей победил Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"Было понятно, что Усик выиграет. Беллью не конкурент ему. Оба боксера показали хороший бой, но уже после четвертого раунда было все видно, – сказал Кремлев. – Реванша с Усиком мы обязательно добьемся, независимо от того, в каком весе он будет проведен. Мурату весной предстоит бой, после него уже начнем разговаривать с командой Усика".

Промоутер украинца Александр Красюк уже заявил, что Усик в следующем году проведет два боя в супертяжелом весе.