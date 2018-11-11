В России обещают добиться второго боя Усик – Гассиев

Сегодня, 13:39

Умар Кремлев сообщил, когда начнутся переговоры между боксерами

В Росси снова ждут украинца. Фото Getty
В Росси снова ждут украинца. Фото Getty

Команда россиянина Мурата Гассиева в любом случае добьется права на проведение реванша с украинцем Александром Усиком, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Усик в субботу в Манчестере в восьмом раунде нокаутировал британца Тони Беллью и защитил свои чемпионские титулы. Украинец одержал свою 16-ю победу на профессиональном ринге и 12-ю – нокаутом. В июле в Москве Усик единогласным решением судей победил Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"Было понятно, что Усик выиграет. Беллью не конкурент ему. Оба боксера показали хороший бой, но уже после четвертого раунда было все видно, – сказал Кремлев. – Реванша с Усиком мы обязательно добьемся, независимо от того, в каком весе он будет проведен. Мурату весной предстоит бой, после него уже начнем разговаривать с командой Усика".

Промоутер украинца Александр Красюк уже заявил, что Усик в следующем году проведет два боя в супертяжелом весе
бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев

Вы сейчас просматриваете новость "В России обещают добиться второго боя Усик – Гассиев". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...