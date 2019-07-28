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В России в реке нашли труп бывшего чемпиона по кикбоксингу: у него прострелена голова

28 июля, 14:52

Тело экс-чемпиона России и Германии по кикбоксингу вытащили из воды на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге

Сергей Карпенко. Фото nation-news.ru
Сергей Карпенко. Фото nation-news.ru.

В Санкт-Петербурге из воды вытащили труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Им оказался 51-летний Сергей Карпенко, бывший чемпион России и Германии по кикбоксингу. В девяностых боец стал также чемпионов СНГ и вышел в финал чемпионата Европы. В последнее время тренировал молодых спортсменов. Его сын, спортивный блогер, заявил о пропаже отца еще неделю назад.

Как сообщают российские СМИ, в субботу, 27 июля, в 18:33 в полицию поступило сообщение о нахождении трупа человека в воде. На место выехала оперативная группа. Из воды возле дома на набережной реки Мойки правоохранители вытащили тело 51-летнего мужчины. Им оказался бывший чемпион России и Германии по кикбоксингу Сергей Карпенко. У него диагностировали огнестрельное ранение в голову.

В прошлом году пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу обнаружена мертвой дома. Причина смерти 23-летней Дианы Каратеевой – отравление угарным газом.

Также ранее мы писали, что чемпионку Европы убили на поле для гольфа. Селия Баркин Аросамена выигрывала любительское первенство континента.

Ранее 11-летнего мальчика нашли мертвым на железнодорожной колее:


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Тег Россия, кикбоксер, мертвый, кикбоксинг

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