Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу обнаружена мертвой дома

Сегодня, 18:10

Предварительная причина смерти 23-летней спортсменки – отравление угарным газом

Диана Каратеева. Фото eg.ru
Диана Каратеева. Фото eg.ru

Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева обнаружена мертвой в своем доме в Абакане. Предварительная причина смерти 23-летней спортсменки – отравление угарным газом.

"Диана Каратеева была найдена в своем доме без признаков жизни. 16 сентября ее обнаружили друзья, которые вызвали реанимационную бригаду", – пояснили в пресс-службе Минспорта Хакасии.

Сегодня стало известно, что чемпионку Европы убили на поле для гольфа. В прошлом году испанка Селия Баркин Аросамена выиграла любительское первенство континента.

Ранее мы писали, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Напомним, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в КазахстанеДенис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.

Позже стало известно, что убийцу фигуриста Дениса Тена нашли меньше чем за суткиПо данным следствия, его соучастник остается в розыске, но его имя уже известно.
кикбоксинг

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Источник:

ТАСС

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