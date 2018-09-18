Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу обнаружена мертвой дома

Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева обнаружена мертвой в своем доме в Абакане. Предварительная причина смерти 23-летней спортсменки – отравление угарным газом.

"Диана Каратеева была найдена в своем доме без признаков жизни. 16 сентября ее обнаружили друзья, которые вызвали реанимационную бригаду", – пояснили в пресс-службе Минспорта Хакасии.

Сегодня стало известно, что чемпионку Европы убили на поле для гольфа. В прошлом году испанка Селия Баркин Аросамена выиграла любительское первенство континента.

Ранее мы писали, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Напомним, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в Казахстане. Денис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.

Позже стало известно, что убийцу фигуриста Дениса Тена нашли меньше чем за сутки. По данным следствия, его соучастник остается в розыске, но его имя уже известно.