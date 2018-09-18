Чемпионку Европы убили на поле для гольфа

Испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена была убита в городе Эймс, Айова, сообщает The Sun. Тело 22-летней спортсменки найдено на поле для гольфа Coldwater Golf Links.

По данным полиции, на Аросамену, учившуюся в Университете Айовы, было совершено нападение. 22-летний Коллин Дэниэл Ричардс подозревается в убийстве, на данный момент его местоположение неизвестно.

В 2017 году Аросамена выиграла чемпионат Европы среди любителей.

Ранее мы писали, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Напомним, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в Казахстане. Денис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.

Позже стало известно, что убийцу фигуриста Дениса Тена нашли меньше чем за сутки. По данным следствия, его соучастник остается в розыске, но его имя уже известно.