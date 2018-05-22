В список топ-100 самых популярных спортсменов мира попал один украинец

ESPN составил традиционный ежегодный рейтинг топ-100 самых популярных спортсменов мира. Оказалось, что самый известный спортсмен в ближайшее время поедет в Киев на финал Лиги чемпионов. Как и в прошлом году, первые три строчки заняли Криштиану Роналду, Леброн Джеймс и Лео Месси. Критерии при выборе спортсменов: количество поисковых запросов, заработок и количество подписчиков в социальных сетях.

В десятке три футболиста, три баскетболиста, по два представителя гольфа и тенниса. В престижный рейтинг попал только один украинец. Им стал завершивший карьеру боксер Владимир Кличко, который занял 74-е место. Свой последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года, когда проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом. Кстати, если бы во внимание при составлении рейтинга брались только поисковые запросы, то Владимир занял бы 12-е место. По данным ESPN, Кличко за год заработал 4 миллиона долларов.

Топ-10 популярных спортсменов по версии ESPN

Криштиану Роналду ("Реал Мадрид", футбол)

Леброн Джеймс ("Кливленд Кавальерс", баскетбол);

Лионель Месси ("Барселона", футбол);

Неймар ("Пари Сен-Жермен", футбол);

Роджер Федерер (теннис);

Тайгер Вудс (гольф);

Кевин Дюрэнт ("Голден Стэйт Уорриорз", баскетбол);

Рафаэль Надаль (теннис);

Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз", баскетбол);

Фил Микельсон (гольф)

В Киев едет самый популярный спортсмен мира: Роналду третий год подряд стал самым популярным спортсменом мира по версии ESPN.