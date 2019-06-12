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Василий Ломаченко – первый украинский спортсмен, набравший 1,5 миллиона подписчиков в Instagram

12 июня, 12:49

Самый популярный украинский спортсмен в социальных сетях прибавляет по тысяче в день

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: Getty Images

Боксер Василий Ломаченко – первый украинский спортсмен, которому удалось набрать более 1,5 миллиона подписчиков в социальной сети Instagram. На момент написания заметки, в 12:49 12 июня, на официальный аккаунт нашего чемпиона подписалось 1 501 190 человек. У ближайших преследователей значительно меньше "фанатов": футболист Александр Зинченко имеет 682 тысячи подписчиков, боксер Александр Усик – 670 тысяч.

Обновленный рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram будет опубликован на нашем сайте 1 июля. В июньском рейитнге у Ломаченко было 1,489 миллионов подписчиков, после чего он прибавлял примерно по тысяче в день.

Украинские спортсмены в соцсетях: рейтинг ТОП-50 в июне 2019

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины. Обладатель Кубка Вэла Баркера, заслуженный мастер спорта Украины. Василий – наиболее титулованный боксер Украины, он – лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории по многим версиям.

Напомним, что для боя Ломаченко с Кэмпбеллом выбрали последний день лета. Объединительный поединок за пояса WBA, WBO и WBC в легком весе между украинцем и британцем состоится 31 августа в Лондоне, где оба стали олимпийскими чемпионами. Официально этот поединок пока не объявлен.

В своем предыдущем поединке Василий Ломаченко победил Энтони Кроллу:


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Тег боксер, Instagram, Василий Ломаченко, рейтинг спортсменов

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Сегодня|Спорт

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