Василий Ломаченко получил статус "суперчемпиона": он может вызвать на бой чемпиона из любой весовой категории

Сегодня, 16:24

Украинский боксер стал "суперчемпионом", а бой за звание "обычного" чемпиона проведут Линарес и Йордан

Василий Ломаченко. Фото Getty
Василий Ломаченко. Фото Getty

Украинский боксер Василий Ломаченко, который в мае победил чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса (44 победы, 4 поражения), получил статус суперчемпиона WBA. Такой титул позволит Ломаченко при желании стать обязательным претендентом на бой с чемпионом по версии WBA в любой из весовых категорий.

Но при этом WBA решила организовать бой за теперь уже вакантный титул "обычного" чемпиона в легком весе – и в нем не будет участвовать Ломаченко. За титул подерутся Хорхе Линарес и Дауд Йордан (38 побед, 3 поражения) из Индонезии. Боксеров уже уведомили о том, чтобы они начинали переговоры.

Йордан в прошлом владел второстепенным титулом IBO в двух дивизионах. Семь лет назад он претендовал на титул суперчемпиона WBA в полулегком весе, но проиграл по очкам Крису Джону. Напомним, ранее такой же титул получил Александр Усик, но по версии WBО.

Ранее стало известно, что Василий Ломаченко запланировал следующий бой на 1 декабря. Украинец намерен драться за чемпионский пояс WBO.

Отметим, что Василий Ломаченко лидирует в топ-10 рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.
украинские боксеры, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес

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Источник:

boxing-mma.com

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