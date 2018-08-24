Василий Ломаченко получил второй чемпионский пояс

Менеджер чемпиона мира WBA в легком весе украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) сообщил, что украинский боксер получил еще один пояс. Эгис Климас в соцсетях продемонстрировал чемпионский пояс авторитетного журнала The Ring, сделанный специально для Ломаченко.

Этот пояс Василий завоевал еще в мае, когда победил чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса (44 победы, 4 поражения) в десятом раунде, однако трофей был передан украинцу только сейчас.

A post shared by Egis Klimas (@klimasmanagement) on Aug 23, 2018 at 1:42pm PDT

Ранее стало известно, что Василий Ломаченко запланировал следующий бой на 1 декабря. Украинец намерен драться за чемпионский пояс WBO.

Отметим, что Василий Ломаченко лидирует в топ-10 рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Кроме того, мы писали, что Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA. Такой титул позволит украинскому боксеру при желании стать обязательным претендентом на бой с чемпионом по версии WBA в любой из весовых категорий.