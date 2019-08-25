Василий Ломаченко рассказал, когда завершит карьеру и чем будет заниматься дальше

Из-за частых травм украинский боксер планирует соревноваться еще около трех лет

Василий Ломаченко / Фото: AFP

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал, когда планирует закончить профессиональную карьеру.

"Я не Саша Усик, который может в 37-38 находиться в кондициях и выступать. А в легком весе в 37 лет ты уже очень старый человек, у которого теряется выносливость, реакция, скорость. Мне уже 32 года скоро. Такая ситуация, что год, два или три – и я задумаюсь о завершении карьеры. Все зависит от здоровья. Если есть здоровье, то можно продолжать. А у меня можно заметить, что почти после каждого боя травма.

Что делать после бокса? Профессионально займусь рыбалкой и дрифтом. Стать тренером? Нет. Ну, только если сын будет боксировать, то тогда возможно.

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Главная мотивация – стать абсолютным чемпионом и войти в историю бокса", – сказал Ломаченко.

Ломаченко свой следующий бой проведет 31 августа против Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО).

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Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Также сообщалось, что ринг-анонсер Майкл Баффер на украинском языке напомнил о бое Ломаченко и Кэмпбелла. Самый известный голос мирового бокса написал следующее: "Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська".

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