Василию Ломаченко разрешили сохранить два пояса и побороться за третий
Бой против Комми должен состояться в апреле, иначе придется проводить обязательную защиту
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила украинскому боксер4 Василию Ломаченко в следующем бою не проводить обязательную защиту титула IBF против Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО), а сразиться за титул IBF с новым чемпионом Ричардом Комми (28-2, 25 КО). Ранее мы писали, что у Василия Ломаченко может сорваться бой с чемпионом IBF.
Промоутер Кролла Эдди Хирн в комментарии для Fight Hype подтвердил, что его клиент перестал быть первоочередным вариантом для Ломаченко.
"WBA разрешила Ломаченко провести бой против Комми, но только если он состоится в апреле. Если они не сумеют провести этот поединок в назначенные сроки, то украинец должен будет вынужден встретиться с Кролла. Думаю, есть большой шанс, что бой Ломаченко – Кролла состоится в апреле", – заявил Хирн.
На данный момент все еще нет информации о степени серьезности травмы руки Ричарда Комми, который получил повреждение в недавнем чемпионскому бою. Напомним, Комми травмировался в бою против россиянина Исы Чаниева (13-2, 6 КО). При этом его встреча с Ломаченко была запланирована на 12 апреля. Если ганец не успеет восстановиться, то соперником украинца станет Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО).
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