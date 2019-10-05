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Вечер бокса в Броварах: онлайн боя Беринчика и поединков "разогрева"

5 октября, 16:33

Все о боях Дениса Беринчика, Дмитрий Митрофанова, Олега Малиновского и Макса Бурсака

Вечер бокса в Броварах 5 октября 2019

Вечер бокса в Броварах 5 октября 2019

В Броварах в субботу, 5 октября, проходит большой вечер бокса. Старт шоу в ТРЦ "Терминал" – в 18:30. Главным будет поединок Дениса Беринчика, который известен не только своими бескомпромиссными поединками, но и яркими выходами в ринг. Также свои бои проведут Макс Бурсак, Олег Малиновский и Дмитрий Митрофанов. Почему нужно смотреть вечер бокса в Броварах: главные интриги поединков.

Денис Беринчик (Украина) – Патрицио Лопес Морено (Мексика)

Бой непобежденного украинского боксера за титул WBO International в легком весе.

Макс Бурсак (Украина) – Бека Мухулишвили (Грузия)

Бой во втором среднем весе.

Дмитрий Митрофанов (Украина) – Новак Радулович (Сербия)

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Бой в среднем весе

Олег Малиновский (Украина) – Витторио Парринелло (Италия)

Бой в полулегком весе.

Мишико Беселия (Украина/Грузия) – Эдуард Меринец (Украина)

В тренде
Вечер бокса в Броварах: онлайн боя Беринчика и поединков "разогрева"
Вечер бокса в Броварах 5 октября 2019

Бой в первом полусреднем весе.

Юрий Вишняков (Украина) – Рустем Фатхуллин (Россия)

Бой в первом полусреднем весе.

Ассан Райымбек (Казахстан) – Сергей Сорока (Украина)

Бой в первом полусреднем весе.

Василий Чеботарь (Украина) – Сергей Макаренко (Украина)

Украинское дерби в Броварах. Для Чеботаря, дебютировавшего в профи в этом году, это будет третий поединок, два первых он выиграл.

Отметим, что рано утром в воскресенье свой чемпионский бой проведет украинец Сергей Деревянченко. Его битва за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе станет главным событием вечера бокса в Нью-Йорке. Смотреть онлайн бой Головкин – Деревянченко можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

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украинские боксеры Денис Беринчик Макс Бурсак Дмитрий Митрофанов Олег Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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