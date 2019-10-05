Вечер бокса в Броварах: онлайн боя Беринчика и поединков "разогрева"

В Броварах в субботу, 5 октября, проходит большой вечер бокса. Старт шоу в ТРЦ "Терминал" – в 18:30. Главным будет поединок Дениса Беринчика, который известен не только своими бескомпромиссными поединками, но и яркими выходами в ринг. Также свои бои проведут Макс Бурсак, Олег Малиновский и Дмитрий Митрофанов. Почему нужно смотреть вечер бокса в Броварах: главные интриги поединков.
Денис Беринчик (Украина) – Патрицио Лопес Морено (Мексика)
Бой непобежденного украинского боксера за титул WBO International в легком весе.
Макс Бурсак (Украина) – Бека Мухулишвили (Грузия)
Бой во втором среднем весе.
Дмитрий Митрофанов (Украина) – Новак Радулович (Сербия)
Бой в среднем весе
Олег Малиновский (Украина) – Витторио Парринелло (Италия)
Бой в полулегком весе.
Мишико Беселия (Украина/Грузия) – Эдуард Меринец (Украина)
Бой в первом полусреднем весе.
Юрий Вишняков (Украина) – Рустем Фатхуллин (Россия)
Бой в первом полусреднем весе.
Ассан Райымбек (Казахстан) – Сергей Сорока (Украина)
Бой в первом полусреднем весе.
Василий Чеботарь (Украина) – Сергей Макаренко (Украина)
Украинское дерби в Броварах. Для Чеботаря, дебютировавшего в профи в этом году, это будет третий поединок, два первых он выиграл.
Отметим, что рано утром в воскресенье свой чемпионский бой проведет украинец Сергей Деревянченко. Его битва за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе станет главным событием вечера бокса в Нью-Йорке. Смотреть онлайн бой Головкин – Деревянченко можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.
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