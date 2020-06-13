Вечер бокса в Польше: битва бывших соперников братьев Кличко и быстрая победа украинца Гука

В Польше впервые с марта провели боксерский турнир. Из-за карантина бои проходили за закрытыми дверями

В польском поселке Конары состоялся вечер бокса, в главном поединке которого сильнейшего определяли бывшие соперника братьев Кличко – поляк Мариуш Вах единогласным решением судей победил американца Кевина Джонсона в поединке за вакантный титул интернационального чемпиона Польши. После 10 раундов судьи так разделили очки: 99:91, 98:92. 97:93.

В свое время оба боксера проигрывали чемпионские поединки украинским братьям – в 2012 году Вах уступил Владимиру в бою за четыре чемпионских пояса, а Кевин был бит Виталием в 2009-м в поединке за титул WBC. Сейчас же 40-летние боксеры далеки от чемпионских титулов. После этого боя на счету Ваха стало 36 побед (19 – нокаутом) при шести поражениях. Джонсон потерпел 17-е поражение, также на его счету 34 победы (18 – нокаутом). Кстати, Джонсон также недавно дрался с украинским проспектом Александром Захожим и проиграл.

Перед главным боем бывшая чемпионка по версии WBC Super полячка Ева Пиатковска победила по очкам свою соотечественницу Карину Капинскую. На счету Пиатковской 14 побед при одном поражении, а Капинская имеет рекорд 13 побед, 33 поражения и 4 ничьи.

Также в андеркарте боя Вах – Джонсон выступил перспективный украинский боксер Сергей Гук. Во втором поединке в профи львовянин уже во втором раунде нокаутировал Дамьяна Лавничака, для которого это поражение стало 29-м в карьере при пяти победах.

Смотрите, как самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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