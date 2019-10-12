Чертова дюжина "нового Кличко": гигант Захожий победил американца, которого не смог "отключить" Виталий

Виталий Кличко и Александр Захожий / Фото: Instagram

Украинский гигант-супертяжеловес Александр Захожий ростом 207 см, которого называют одним из возможных наследников славы братьев Кличко, добыл свою тринадцатую победу на профессиональном ринге, одолев в немецком Карлсруэ 40-летнего американца Кевина Джонсона. Бой прошел всю 8-раундовую дистанцию, на протяжении которой в ринге доминировал 26-летний украинец. В итоге Захожий по прозвищу Охотник победил по итогам судейского решения.

Смотреть бой Усик Уизерспун прямая трансляция из Чикаго

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Отметим, что тренером Захожего в этом бою был бывший наставник Александра Усика – Сергей Ватаманюк. Что касается соперника украинца Кевина Джонсона, то десять лет назад этот американец противостоял Виталию Кличко в поединке за чемпионский пояс WBC и, хоть и проиграл тогда старшему из братьев, тем не менее не дал себя Виталию нокаутировать.

Полное видео боя Захожий – Джонсон

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Напомним, главное событие для украинского бокса на этих выходных состоится в Чикаго. 13 октября около 6 утра (по киевскому времени) Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжах. Накануне известный астролог Влад Росс рассказал, что звезды сулят Усику в бою в Уизерспуном.

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