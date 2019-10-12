Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Чертова дюжина "нового Кличко": гигант Захожий победил американца, которого не смог "отключить" Виталий

12 октября, 14:42

Бывший тренер Усика помог великану Александру Захожему добыть тринадцатую победу на профи-ринге

Виталий Кличко и Александр Захожий

Виталий Кличко и Александр Захожий / Фото: Instagram

Украинский гигант-супертяжеловес Александр Захожий ростом 207 см, которого называют одним из возможных наследников славы братьев Кличко, добыл свою тринадцатую победу на профессиональном ринге, одолев в немецком Карлсруэ 40-летнего американца Кевина Джонсона. Бой прошел всю 8-раундовую дистанцию, на протяжении которой в ринге доминировал 26-летний украинец. В итоге Захожий по прозвищу Охотник победил по итогам судейского решения.

Смотреть бой Усик Уизерспун прямая трансляция из Чикаго

Читайте также: Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун

Реклама

Отметим, что тренером Захожего в этом бою был бывший наставник Александра Усика – Сергей Ватаманюк. Что касается соперника украинца Кевина Джонсона, то десять лет назад этот американец противостоял Виталию Кличко в поединке за чемпионский пояс WBC и, хоть и проиграл тогда старшему из братьев, тем не менее не дал себя Виталию нокаутировать.

Полное видео боя Захожий – Джонсон

В тренде
Соперник Усика провалил допинг-тест. Украинцу экстренно ищут новую жертву

Читайте также: По пути Кличко: украинский боксер в Германии жестоко избил соперника-словака

Напомним, главное событие для украинского бокса на этих выходных состоится в Чикаго. 13 октября около 6 утра (по киевскому времени) Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжах. Накануне известный астролог Влад Росс рассказал, что звезды сулят Усику в бою в Уизерспуном.

вово

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Виталий Кличко Кевин Джонсон Александр Захожий

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося "быка"Бокс
Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – Деревянченко
Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – ДеревянченкоБокс
Украинец в UFC
Украинец в UFC "задушил" соперника: видео решающего момента битвы Спивак – ТуйвасБокс
Онлайн Головкин – Деревянченко: украинец проиграл титульный бой
Онлайн Головкин – Деревянченко: украинец проиграл титульный бойБокс
Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видео
Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видеоБокс
Весь гнев Деревянченко в 23 словах: украинец призвал весь мир в свидетели судейского грабежа
Весь гнев Деревянченко в 23 словах: украинец призвал весь мир в свидетели судейского грабежаБокс

Новости партнеров

Loading...