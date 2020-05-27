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"Вернуться в Украину – шаг назад для карьеры": известный боксер признался, почему редко выходит в ринг

27 мая, 20:05

Елена Павлова Елена Павлова

Евгений Хитров собирается сменить своих "самых лучших" промоутеров

Перспективный украинский средневес, чемпион мира 2011 года по любителям Евгений Хитров (20-2, 17 КО) рассказал, почему долгое время не выходит на ринг. В своем последнем поединке в ноябре 2019 года Хитров замучил соперника за три раунда.

"На самом деле у меня не самые лучшие промоутеры. Поэтому я не уверен, будут ли у меня бои в этом году. Тем более с той ситуацией, которая сложилась. Мой контракт заканчивается в декабре. Я надеюсь, что на этом и попрощаюсь со своими "самыми лучшими" промоутерами и буду искать другие варианты. Я планирую боксировать в ближайшем будущем. Я не собираюсь завершать карьеру. А там – на все Божья воля", – сказал 31-летний Хитров.

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Уже не первый год Хитров живет в США, где и пытается развивать свою карьеру, и возвращаться домой не собирается.

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"Вернуться в Украину – это хорошо, это мой дом. Но это шаг назад для моей карьеры. Я еще не собираюсь заканчивать, поэтому и в Украину я возвращаться не собираюсь", – сказал Евгений.

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Смотрите также, как Евгений Хитров тренируется в США

Евгений Хитров. Тренировка в США. Видео – Instagram боксера

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карьера боксер промоутер Евгений Хитров

Источник: ua.tribuna.com

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