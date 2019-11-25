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Отказался продолжать бой: украинец Хитров замучил соперника за три раунда

25 ноября, 10:15

Украинец одержал юбилейную победу на профессиональном ринге

Евгений Хитров

Евгений Хитров / Фото: Instagram

Украинский боксер Евгений Хитров провел второй бой в рамках второго среднего веса. В Тампе, США, наш соотечественник победил Эрнеста Амузу из Ганы. Украинец полностью доминировал на ринге и настолько измотал соперника, что тот отказался выходить на ринг после третьего раунда.

Для 31-летнего Хитрова эта победа стала 20-й на профессиональном ринге и 17-й – досрочной. Также на его счету два поражения. В рейтинге боксеров своей весовой категории украинец занимает 36-е место в мире.

Амуза проиграл пятый бой в профи. Он имеет послужной список из 25 побед (22 – нокаутом). В рейтинге Boxrec.com боксеров второго среднего веса он занимает 504-е место в мире.

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Напомним, что вчера состоялся мегафайт в супертяжелом весе. Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона WBC. На момент остановки боя действующий чемпион проигрывал претенденту по очкам.

Отметим, что в андеркарте боя Уайлдер – Ортис украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над Ригоберто Хермоссило решением судей. Это была 11-я победа подряд для нашего боксера.

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А вот младший брат Деонтея Марселлос Уайлдер неожиданно был нокаутирован 37-летним Дастином Лонгом. Развязка боя наступила в четвертом раунде после резкого удара левой. Рефери даже не отсчитывал нокдаун Уайлдеру-младшему. Смотрите лучшие нокауты в андеркарте боя Уайлдер – Ортис:

Смотрите также, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере

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бокс Евгений Хитров

Источник: Сегодня|Спорт

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