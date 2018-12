Видео нокдаунов в бою Уайлдер – Фьюри

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер сохранил свой титул, хотя и не смог победить бывшего чемпиона Тайсона Фьюри. Поединок прошел сегодня в Лос-Анджелесе. Мы вели онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри.

Бой выдался довольно увлекательным. Он проходил с небольшим преимуществом Фьюри, а Уайлдеру удалось выровнять положение в концовке поединка, дважды отправив соперника в нокдаун. Но Фьюри смог подняться и выстоять до конца встречи.

Нокдаун в девятом раунде:

Нокдаун в двенадцатом раунде:

How Fury recovered from this knockdown in the 12th is *beyond* me. He didn’t just get back up, he taunted then took the fight to Wilder. Draw, yeah sure. #WilderFurypic.twitter.com/DTTaMmJvfq