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Владимир Кличко уверен в победе Джошуа над Руисом в матче-реванше тяжеловесов

5 декабря, 12:36

Главный поединок 2019 года пройдет в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии

Владимир Кличко

Владимир Кличко / Фото: AFP

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе украинец Владимир Кличко высказал уверенность в победе Энтони Джошуа в субботнем реванше против Энди Руиса. Напомним, битва британца с американским мексиканцем состоится в субботу вечером в Саудовской Аравии. К слову, мы писали, что в Зал Славы вместе с Кличко войдут еще три легенды бокса.

Володя, закончивший профессиональную карьеру после поражение от Джошуа, рассказал свою историю:

"В 2004 году я боксировал против Леймона Брюстера в Лас-Вегасе. Весь бой до пятого раунда даже комментаторы говорили, что Кличко откровенно доминирует, что он слишком хорош. Но в пятом раунде я проиграл, после чего меня полностью списали со счетов. Никто бы не поверил, что комментаторы списали самого успешного супертяжеловеса в истории. Никто! Никто тогда и предположить не мог, что этот парень станет самым доминирующим чемпионом в супертяжелом весе, побеждая 12 лет".

А потом перенес свой пример на британца:

"Я действительно верю в Энтони Джошуа, несмотря на его поражение. Я тоже проигрывал боксерам, которым не должен был проигрывать. Я верю, что Энтони – совершенный атлет, пусть сейчас он и не является чемпионом. Джошуа может доминировать в хэвивейте, у него для этого есть все способности".

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бокс Саудовская Аравия Владимир Кличко Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: isport.ua

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