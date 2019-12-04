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Два миллиона за минуту: стал известен сумасшедший гонорар Джошуа за реванш с Руисом

4 декабря, 20:56

Британский супертяжеловес попытается вернуть свои чемпионские пояса и при этом хорошенько заработает

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Boxing Scene

Британский боксер Энтони Джошуа заработает немаленькие деньги за реванш с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе американцем Энди Руисом. Напомним, их бой состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция мегапоединка. Накануне, как мы писали, Джошуа и Руис провели открытые тренировки на месте будущей битвы.

Как отмечает Instagram Heavyweight Boxing UK, претендент заработает за этот бой 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за секунду, проведенную в ринге, Джошуа получит более 30 тысяч фунтов (35 тысяч евро). А за минуту Энтони станет богаче на 1,8 млн фунтов (2,15 млн евро), если бой продлится все 12 раундов.

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В первом поединке в июне этого года Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него титул чемпиона мира. Для Джошуа это поражение стало первым на профессиональном ринге.

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Также сообщалось, что Джошуа заподозрили в применении допинга перед боем с Руисом. Боб Арум считает, что Джошуа неспроста согласился провести реванш с Руисом в Саудовской Аравии.

Смотрите сюжет, где экс-чемпионка мира Алина Шатерникова рассуждает о Джошуа и его победном бое с Поветкиным, который в субботу выступит на разогреве

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бокс Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: isport.ua

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