Два миллиона за минуту: стал известен сумасшедший гонорар Джошуа за реванш с Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа заработает немаленькие деньги за реванш с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе американцем Энди Руисом. Напомним, их бой состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция мегапоединка. Накануне, как мы писали, Джошуа и Руис провели открытые тренировки на месте будущей битвы.

Как отмечает Instagram Heavyweight Boxing UK, претендент заработает за этот бой 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за секунду, проведенную в ринге, Джошуа получит более 30 тысяч фунтов (35 тысяч евро). А за минуту Энтони станет богаче на 1,8 млн фунтов (2,15 млн евро), если бой продлится все 12 раундов.

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В первом поединке в июне этого года Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него титул чемпиона мира. Для Джошуа это поражение стало первым на профессиональном ринге.

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Также сообщалось, что Джошуа заподозрили в применении допинга перед боем с Руисом. Боб Арум считает, что Джошуа неспроста согласился провести реванш с Руисом в Саудовской Аравии.

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