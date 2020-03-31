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Владимир Кличко: "Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией. Оставайтесь дома!"

31 марта, 13:41

Алексей Андрейцев

Бывший чемпион по боксу всплеск пандемии коронавируса переживает в США, где фиксируют наибольшее количество зараженных

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился к украинским гражданам в связи с эпидемией коронавируса. Спортсмен, брат которого Виталий занимает пост мэра Киева, призвал ответственно относиться к карантину.

"Друзья, в нынешнем кризисе и вызове, который проходит практически весь мир, есть главный и простой принцип. Если ты дома – значит, ты защищен. Улетев до всплеска пандемии, сегодня нахожусь за пределами Украины и, к сожалению, вынужден остаться здесь, но мысленно – я с вами, на Родине.

Сегодня сложная ситуация во всем мире, а особенно – в США. Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией. Приняты строгие ограничительные меры, много заболевших и, увы, много умерших. Их количество растет каждый день. Здесь, при таком количестве больных, не хватает элементарного – масок, средств защиты и больничных коек. А в центральном парке Нью-Йорка, например, сегодня развернули полевой госпиталь. Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе.

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И первое, что нам всем нужно соблюдать, это элементарное – меры предосторожности и ограничения. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом. Помогите ему защитить вас, защитить город. И поверьте, когда вам говорят "останьтесь дома", то это означает останьтесь дома и обезопасьте себя! Иначе масштабы ситуации, которая разворачивается, будут катастрофическими. Берегите себя, оставайтесь дома, и поверьте, никакая встреча не стоит того, чтобы быть брошенными на весы жизни. Будьте здоровы!"

Ранее украинские спортсмены в соцсетях запустили челлендж #тренуйсявдома, в рамках которого показали, как поддерживают форму в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Владимир Кличко коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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