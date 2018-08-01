Владимир Кличко: "Я был неудачником среди братьев Кличко"

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью сайту t-online.de откровенно признался, что долгое время не любил бокс, а занимался спортом с другой целью.

"До 2004 года я не любил бокс. Я занимался им, потому что надо было заниматься. Поставил себе цель: стать олимпийским чемпионом. И сделал это в 1996 году. Получил профессиональную лицензию. Мне было всего 20 лет. Затем перешел в профессиональный бокс: неожиданно появились промоутеры, контракты, бонусы за подписания. Думал: этого не может быть. Не представлял даже в самых смелых мечтах. Я не любил спорт, но много работал и добился успеха.

Что изменилось в 2004-м? В 2003 году я проиграл Корри Сандерсу и потерял титул. Затем жестко проиграл Леймону Брюстеру. Это был мой первый бой с легендарным тренером Эмануэлем Стюардом в моем углу. Первое поражение с ним – и последнее. Тогда я был опустошен. Я был чемпионом, и вдруг потерпел два поражения.

Я был неудачником среди братьев Кличко. Очень сложное время. Даже мой собственный брат сказал: "Тебе нужно закончить со спортом". Затем последовал бой с Дэваррилом Уильямсоном в Лас-Вегасе. Бой пошел не так, как я представлял. Выиграл только потому, что бой был остановлен после пяти раундов (из-за столкновения головами, по рекомендации врача — прим.). Мне наложили 40 швов, я получил шрам на все лицо. Это был мой второй бой при Стюарде. После этого брат снова пришел и сказал: "Нужно остановится, посмотри на свое лицо!"

Все отвернулись от меня. Все. Кроме Бернда Бенте, моего менеджера, который всегда был со мной во время моей спортивной карьеры. Он верим в меня, и я продолжал двигаться. Я знал, что могу быть лучше. Хотел это доказать.

Это была моя мотивация. Знал, что произошедшее в последних боях – это был не я. Критика тогда закалила меня. Я стал стальным.

Я не любил бокс, пока не встретил Эмануэля Стюарда. Он научил меня любви к боксу, потому что показал, что бокс – это кое-что большее, чем просто удары", – заявил Кличко.