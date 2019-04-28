Владислав Сиренко завоевал два чемпионских пояса в одном бою

Украинец нокаутировал в первом раунде аргентинца Леандро Робутти

Сиренко в хорошем настроении подошел к бою. Фото: Instagram

В немецком Карлсруэ состоялся большой вечер бокса, в рамках которого на ринг вышел непобежденный украинский супертяж Владислав Сиренко. Для нашего боксера это был титульный бой за пояса интернационального чемпиона WBF и интернационального чемпиона Германии. Соперник – аргентинец Леандро Робутти, который в девяти поединках успел потерпеть три поражения.

Долго бой не затянулся. Уже в первом раунде Сиренко серией мощных ударов нокаутировал противника. Для Сиренко это был 11-й бой на профессиональном ринге и десятая досрочная победа.

В рамках вечера бокса в Карлсруе украинский супертяжеловес Александр Захожий (11-0, 9 КО) техническим нокаутом в восьмом раунде победил аргентинца Мариано Рубена Диаса (13-14-1, 6 КО).

27 апреля бой проведет Виктор Постол. Соперником украинца в поединке в США станет француз Мохамед Мимун. Где смотреть бой Виктора Постола и когда начало поединка: отвечаем на главные вопросы перед боем.

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории и в скором времени может получить бои с лидерами этого веса – Тайсоном Фьюри, Деонтейем Уайлдером и Энтони Джошуа:

Бокс. Усик – Такам

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