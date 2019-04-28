Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Владислав Сиренко завоевал два чемпионских пояса в одном бою

28 апреля, 00:28

Украинец нокаутировал в первом раунде аргентинца Леандро Робутти

Сиренко в хорошем настроении подошел к бою
Сиренко в хорошем настроении подошел к бою. Фото: Instagram

В немецком Карлсруэ состоялся большой вечер бокса, в рамках которого на ринг вышел непобежденный украинский супертяж Владислав Сиренко. Для нашего боксера это был титульный бой за пояса интернационального чемпиона WBF и интернационального чемпиона Германии. Соперник – аргентинец Леандро Робутти, который в девяти поединках успел потерпеть три поражения.

Долго бой не затянулся. Уже в первом раунде Сиренко серией мощных ударов нокаутировал противника. Для Сиренко это был 11-й бой на профессиональном ринге и десятая досрочная победа.

В рамках вечера бокса в Карлсруе украинский супертяжеловес Александр Захожий (11-0, 9 КО) техническим нокаутом в восьмом раунде победил аргентинца Мариано Рубена Диаса (13-14-1, 6 КО).

27 апреля бой проведет Виктор Постол. Соперником украинца в поединке в США станет француз Мохамед Мимун. Где смотреть бой Виктора Постола и когда начало поединка: отвечаем на главные вопросы перед боем.

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории и в скором времени может получить бои с лидерами этого веса – Тайсоном Фьюри, Деонтейем Уайлдером и Энтони Джошуа:


Бокс. Усик – Такам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, боксер, Владислав Сиренко

Вы сейчас просматриваете новость " Владислав Сиренко завоевал два чемпионских пояса в одном бою". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Бег несет мужчинам большую пользу

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Армия США показала как она будет использовать HoloLens в бою

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

«Мама стала моей соперницей»

15 самых жутких и странных существ на планете

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги

Вчера, 19:29

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы сыграет с "Мариуполем"

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

26 апреля, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

26 апреля, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

26 апреля, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

26 апреля, 19:17

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

Климкин поздравил Зеленского отрывком из мультфильма

Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Верховной Рады