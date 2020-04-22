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Вот это да! 25 апреля разрешили провести вечер бокса со зрителями в зале: что ждет участников турнира

22 апреля, 18:56

Елена Павлова

Места зрителей, которые решаться таки посетить это событие, будут располагаться в метре друг от друга

Невзирая на пандемию коронавируса, которая уже унесла 180 тысяч жизней, Министерство здравоохранения Никарагуа разрешило проведение вечера бокса промоушеном Buffalo Boxing Promotions 25 апреля в городе Манагуа. Главным событием турнира, который примет Alexis Arguello Sports Center, будет 8-раундовое противостояние бойцов второго полулегкого веса Робина Саморы (15-7, 8 КО) и Рамиро Бланко (18-7-3, 10 КО).

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Как сообщает издание Fightnews.com, на входе в помещение зрителям будут измерять температуру и дезинфицировать руки и обувь спиртом. А места любителей бокса, которые решаться таки посетить это событие, будут располагаться в метре друг от друга. Трансляция шоу пройдет на канале ESPN Knockout, но только для жителей Южной Америки.

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Кроме того, боксеры во время поединка должны быть в масках. А вот проверят ли их при поморщи ПЦР- или другого теста на коронавирус, нигде не уточняется. Представители команд боксеров также обязаны носить маски и перчатки. Ранее мы сообщали, что известный российский боксер рассказал, что думает о пандемии.

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турнир боксеры коронавирус

Источник: vringe.com

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