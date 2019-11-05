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Ковалеву запретили возвращаться на ринг после тяжелого нокаута от Альвареса

5 ноября, 10:26

Российский боксер не сможет боксировать до 2 января 2020 года

Сауль Альварес - Сергей Ковалев

Сауль Альварес - Сергей Ковалев / Фото: Reuters

Российскому боксеру Сергею Ковалеву запретили выходить на ринг до начала следующего года. Такое решение Атлетическая комиссия штата Невада приняла после того, как Ковалев был нокаутирован в Саулем Альваресом в 11-м раунде боя за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Ранее мы давали видео нокаута в поединке Ковалев – Альварес.

Лицензия российского боксера будет восстановлена 2 января 2020 года. Отметим, что медицинские отстранения получили еще семеро участников боксерского вечера в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Альварес откажется от пояса Ковалева. Сауль не будет боксировать на два дивизиона выше и собирается вернуться в привычный средний вес.

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29-летний Канело, который добыл свою 53-ю победу и 36-ю – нокаутом, уже завоевывал чемпионские пояса в полусреднем, первом среднем и среднем весе. И после победы над россиянином Канело стал третьим мексиканцем, кому это удавалось. Ранее титул в четырех дивизионах добывали легенда конца 90-х-начала 2000-х Хуан Мануэль Маркес и его современник из легчайшей категории Эрик Моралес.

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Также ранее мы писали, что говорили Ковалев и Альварес после боя и какие планы были у Канело изначально: День мертвых и нехватка выносливости для джеба.

Смотрите также, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере

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бокс Сауль Альварес Сергей Ковалев

Источник: Сегодня|Спорт

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