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Как Альварес сокрушил российского Крушителя: самый дорогой боксер стал чемпионом мира в четырех весах

3 ноября, 09:00

Канело без проблем адаптировался в полутяжелом дивизионе, заработав 35 миллионов

Сауль Альварес нокаутировал Ковалева

Сауль Альварес нокаутировал Ковалева / Фото: Reuters

Утром 3 ноября по киевскому времени на легендарной MGM Grand Garden Arena в столице игорного бизнеса США Лас-Вегасе в мегафайте в полутяжелом весе Сауль Альварес нокаутом в 11 раунде оставил без титула WBO россиянина Сергея Ковалева. Наш сайт провел онлайн чемпионского боя Крушителя и Рыжего. Некоторые специалисты говорили, что для полутяжелого веса ударам Канело немного не хватает мощности, но досрочное завершение этой схватки говорит в пользу мексиканца.

Король среднего веса Альварес, владеющий в нем поясами WBC и WBA, ради поединка с Ковалевым поднялся на две весовые категории, то есть, поправился на 7 кг, но быстро адаптировался к новому для себя дивизиону. Ранее мы давали сравнение 36-летнего Ковалева и 29-летнего Альвареса. Уступая российскому Крушителю 10 см в росте, Канело напирал на соперника как маленький танк, при этом наглухо закрывшись в обороне.

Ковалев оказался не готов к такой агрессии и потере пространства для маневра – его фирменный джеб не работал, а если и когда-никогда достигал цели, то не был уже таким сокрушающим, как раньше. Альварес сначала много атаковал в корпус, а затем начал доставать и голову россиянина. И в 11 раунде он отправил в нокаут Ковалева, завершаю серию ударов правым в челюсть. Хотя Крушитель покачнулся и после левого в висок. Когда Сергей оказался на настиле и после остановки боя судьей к нему ринулись представители его команды, Канело попросил жестом зрителей проявить уважение к Ковалеву, для которого это уже четвертое поражение в 39 боях. Мы также сообщали, что Альварес сделал громкое заявление перед боем с россиянином.

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Смотрите видео нокаута от Канело

В тренде
Альварес – Ковалев: Канело отправил в нокаут россиянина и стал чемпионом в четырех весах
Сауль Альварес - Сергей Ковалев

Альварес, чей гонорар за этот бой составил 35 миллионов долларов, стал чемпионом мира уже в четырех весовых категориях. Но чтобы догнать рекордсмена Мэнни Пакьяо, который владел поясами в восьми дивизионах, ему еще надо хорошенько потрудиться.

Ранее мы рассказывали, чтоКовалеву пришлось раздеться, чтобы не потерять пояс перед боем с Альваресом.

Также смотрите, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере

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боксер WBO Сауль Альварес Сергей Ковалев

Источник: Сегодня|Спорт

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