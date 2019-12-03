"Врач сказал: "Удивительно, что ты все еще стоишь" – признание звездного соперника Бурсака

Опытный украинец приехал в Канаду за мечтой и на его пути стоит Лемье, который пережил большие проблемы со здоровьем

Макс Бурсак и Давид Лемье/Фото Eye of the Tiger M

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7 декабря в Монреале на арене Bell Centre пройдет 10-раундовый поединок во втором среднем весе между экс-чемпионом мира IBF канадцем Давидом Лемье (40-4, 34 КО) и украинцем Максимом Бурсаком (35-5-2, 16 КО). Накануне Лемье и Бурсак провели огненная дуэль взглядов.

"Я в прекрасной форме. Позади отличный тренировочный сбор, и мы приехали только за победой. У меня есть мечта, и Давид Лемье стоит между мной и моей мечтой", – заявил в Монреале Бурсак. – Поэтому мне необходимо приложить максимум усилий, чтобы пройти своего соперника в субботу. Что я и сделаю".

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Ради этого боя Давид поднялся на категорию, чтобы ему было легче возвращаться в ринг после последнего поединка в сентябре 2018 года. Оказалось, что паузу он сделал в связи с проблемами со здоровьем.

"В моем деле каждый бой – это жизнь или смерть, -заявил Лемье. – Каждый раз, когда вы выходите на ринг, то подвергаете свою жизнь опасности, риску подвергаются клетки мозга, органы и здоровье. Я никогда не осознавал этого, пока доктор не посмотрел на меня и не сказал: "Удивительно, что ты все еще стоишь".

Ранее мы сообщали, что украинец Бурсак едет в логово к бывшему чемпиону мира и подчеркивает, что находится в хорошей форме: "Я в хорошем психологическом состоянии и сейчас стремлюсь достичь отличной физической формы. Сделаю все возможное, чтобы победить Лемье, несмотря на то что мы будем боксировать в его родных стенах. Победа на территории соперника приятнее вдвойне".

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