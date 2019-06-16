Выходи за меня: сразу после грязной победы Бриедис встал на колено перед своей девушкой

Одержав скандальную победу над поляком Гловацки, латвийский боксер прямо в ринге совершил романтический поступок

Экс-чемпион мира WBC в тяжелом весе Майрис Бриедис в рамках вечера бокса в Риге не только нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацки в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. После поединка знаменитый латвиец попросил публику на трибунах не расходиться. Мол, вас ждет сюрприз. И дав регламентное интервью, Бриедис пригласил в ринг свою девушку – Юлию, очаровательную выпускницу факультета международной экономики. Майрис встал перед ней на колено и открыл коробочку с кольцом, предложив выйти за него замуж. Жгучая брюнетка ответила согласием и прямо на арене включили свадебный марш Мендельсона.

Как сообщалось ранее, болельщики назвали сумасшедшим домом происходившее в поединке жертв Усика: Бриедис одержал грязную победу над Гловацки. Латвиец мог быть дисквалифицирован за удар локтем, но судья позволил продолжить бой и избить поляка после гонга.

Бриедис – Гловацки. Избиение поляка Также мы писали, что Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.

Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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