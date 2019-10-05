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Взвешивание и дуэль взглядов перед чемпионским боем Деревянченко – Головкин: смотреть видео

5 октября, 10:59

Оба боксера вписались в лимит весовой категории

В Нью-Йорке прошла традиционная процедура взвешивания накануне боя за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 кг) между украинцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным. Оба боксера вложились в лимит весовой категории – вес Деревячнеко составил 72,1 кг, Головкина – 72,2 кг. Напомним, час поединок пройдет в ночь с субботы на воскресенье на легендарной арене Madison Square Garden. На нашем сайте пройдет онлайн боя Деревянченко – Головкин.

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Деревянченко одержал 13 побед (10 – нокаутом) на профессиональном ринге и потерпел одно поражение от Дэниела Джейкобса в бою за этот же титул год назад. На счету Головкина 39 побед в профи (35 – нокаутом), одна ничья и одно поражение от Сауля Альвареса. Кстати, мексиканец должен был стать соперником украинца, но стороны так и не смогли договориться о бое, поэтому Альвареса лишили титула, который и разыграют Деревянченко и Головкин.

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Эксперты называют Головкина большим фаворитом боя. Так, коэффициент на победу боксера из Казахстана составляет 1.23, тогда как ставку на успех украинца можно сделать с котировкой 4.20, а на ничью – 23. Таким образом, аналитики дают такую вероятность исхода: победа Головкина 74%, ничья 4%, победа Деревянченко 22%.

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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бокс Геннадий Головкин Сергей Деревянченко

Источник: Сегодня|Спорт

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