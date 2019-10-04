Жертва интриг и борец за украинский флаг: история и интересные факты из жизни боксера Деревянченко

Сергей Деревянченко

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В ночь на 6 октября в Нью-Йорке Мекка бокса "Мэдисон Сквер Гарден" примет титульный бой в среднем весе за пояса IBF и IBO между экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко, для которого это уже чемпионская попытка №2. Мы решили рассказать, насколько тернистым был путь нашего Техника (прозвище Деревянченко) к этому вечеру, и какую жизнь на самом деле ведет николаевский боец.

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НАКИНУЛИ ДВА ГОДА

Сергей Деревянченко, родившийся 31 октября 1985 года в Феодосии, с первых дней жизни был практически обречен надеть боксерские перчатки: боксом занимался и его отец. Придя в секцию в 10-летнем возрасте, он уже имел представление о кулачных боях. Первым тренером мальчика стал Владимир Ефимов, но спустя полтора года занятий коуч умер от инфаркта, а подготовкой Сергея занялся его сын, Александр. Уже в 11 лет Деревянченко стал вторым на чемпионате Украины, хотя юный возраст еще не позволял мальчику участвовать в соревнованиях – тренер при регистрации добавил ему два года.

В 2000 году будущий Техник стал чемпионом Украины, а затем в 15-летнем возрасте выиграл и кадетскую Европу в Ливерпуле. Эта награда стала приглашением в Выcшее Училище Физической Культуры в Николаев, где Деревянченко оказался в учениках Сергея Корчинского – на тот момент тренера сборной Украины, который во многом определил его карьерный путь. Уже под руководством Корчинского крымчанин в 2002-м выиграл чемпионат Европы среди юношей.

ЛЮБИТЕЛИ НА ЛЮБИТЕЛЯ

В 2005-м Сергей стал полноценным №1 Украины в своем весе. Но в синьорах напористому Деревянченко пришлось несладко. "Справедливость" судейства в олимпийском боксе он успел испытать на себе по полной. Это уже спустя почти десятилетие, после Олимпиады-2016 в Рио на коррумпированность AIBA стали массово жаловаться, а тогда большинство принимало условия игры.

По любителям Деревянченко смог отвоевать только "бронзу" чемпионата мира-2007, став одним из открытий турнира. На Олимпиаде-2008 в Пекине он статусе одного из фаворитов спорно проиграл кубинцу Эмилио Корреа уже во 2-м круге. И таким же противоречивым вышло поражение на чемпионате мира-2009 от индуса Вижендера Кумара. Из-за внутренних разборок в нашем боксе Деревянченко вскоре стал нежелательной фигурой и в сборной, несмотря на большой потенциал. Его пытались заменить сначала Иваном Сенаем, а потом сделали ставку на Евгения Хитрова.

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При этом тренер сборной Дмитрий Сосновский говорил о Сергее:

"Слишком много ударов пропускал. Наносил много, но много и пропускал. Вот Женя Хитров, который в его весе потом боксировал, имел нокаутирующий удар с обеих рук, а у Деревянченко такого не было. Хотя он хороший, техничный, агрессивный бокс показывал. Он любит рубку. Но в категории до 75 кг без жесткого удара претендовать на высокие места сложно".

МЕСТО ВОЛКА

И если в любителях Деревянченко "не хватало жесткого удара", то для полупрофессиональной Всемирной серии бокса он быстро стал идеальным бойцом. Сначала Сергей нагонял страх на оппонентов в составе "Итальянских громовержцев", а затем и в Астане в стае местных "волков". При этом два года выступлений на Апеннинах принесли Деревянченко два звания лучшего боксера сезона Всемирной серии бокса в своем весе. Кстати, и в Италию, и позже в "Астану Арланс" ученика позвал возглавлявший клубы Корчинский.

Тренировка Сергея Деревянченко в Нью-Йорке

НЕТ ДОРОГИ В ЛОНДОН

Выступая во Всемирной серии бокса, Деревянченко сумел завоевать лицензию на Олимпиаду-2012 в Лондоне в весе до 75 кг. Но завоевать ее было мало, требовалось еще и подтверждение от Федерации бокса Украины… И тут начались проблемы. ФБУ наотрез отказалось отправлять на Игры Сергея. Причиной этому, по мнению президента Николаевской федерации бокса Олега Богомаза, стал личный конфликт между тренером Деревянченко Сергеем Корчинским и на тот момент вице-президентом ФБУ Игорем Гайдамаком. Эта дележка лицензии превратилась в разборки на международном уровне. Но в Лондон поехал Хитров, а Сергей, если можно так выразиться, отомстил, когда в финале WSB в 2013-м в составе "Астана Арланс" взял верх над "Украинскими Атаманами", ведомыми Усиком, Ломаченко и Гвоздиком.

ОДИН ДЕЛОВОД С УАЙЛДЕРОМ

Деревянченко звали в профи еще в 2013-м, но он решился только через год, хотя и понимал, что сильно рискует. За океаном, да и не только, сейчас бойцы начинают набивать себе рекорд чуть ли не с 20-ти лет, а некоторые и раньше. Сергею на момент перехода в большой бокс стукнуло уже 28, так что времени для маневров оставалось немного. По иронии судьбы он подписал трехлетний контракт с той же компанией, что и его старый конкурент Хитров – Fight Promotions. Раскручивать его взялся Лу Дибелла, который ведет дела и одного из королей супертяжелого дивизиона Деонтея Уайлдера.

"Уверен, что совместными усилиями мы дойдем до чемпионского пояса", – был уверен тогда крымчанин.

И оказался не далек от истины. Деревянченко дебютировал в профи в июле 2014-го, а в августе 2017-го, одолев багамца Туреано Джонсона, стал претендентом претендентом на титульный бой по версии IBF.

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко в Нью-Йорке / Фото: Instagram

ОБОКРАЛИ… И ГОЛОВКИН УВЕРЕН

У Деревянченко уже была попытка стать чемпионом – 27 октября 2018-го, и тоже в Нью-Йорке он сошелся с опытным американцем Дэниелом Джейкобсом, который не только превосходил украинца по антропометрии, но имел на 14 боев в профи больше – 36 против 12-ти. В том числе выстоял 12 раундов против на тот момент непобежденного короля среднего веса Геннадия Головкина. Победу раздельным решением судей одержал Джейкобс, завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 кг). Тот поединок оставил двоякое впечатление, некоторые болельщики в сердцах даже писали, что Сергея обокрали. Но "обокрали" его до боя и даже до тренировочного лагеря. Ведь до этой встречи и украинца, и американца готовил один тренер – Терри Розье. Но когда коучу пришлось выбирать, он встал в угол Джейкобса, вынудив Деревянченко искать другого наставника. Даже без Розье Техник навязал сопернику борьбу, а будь за его спиной Терри, он вышел бы из ринга с поясом – по крайней мере, Головкин в этом уверен.

2018 год. Сергей Деревянченко – Дэниел Джейкобс / Фото: Getty Images

Еще одним испытанием 2018-го для Деревянченко стала кома его многолетнего тренера Сергея Корчинского. После словесного конфликта его ударил случайный прохожий на одной из улиц Николаева. Корчинский ударился головой об асфальт и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Но как его коуч выкарабкался, так и сам Деревянченко всего за год добился новой возможности стать чемпионом мира.

НЕ ПО ВКУСУ БОЛЬШОЕ ЯБЛОКО

Подписав профиконтракт, Сергей перебрался в Нью-Йорк, хотя он и не пришелся ему по душе, мол, "в этом мегаполисе ни на что не хватает времени, и мне не подходит климат города". Деревянченко признавался, что только в Украине, на родной земле, может полноценно расслабиться и перезагрузиться, набраться сил. А в 2014 году после аннексии Крыма ему, как уроженцу Феодосии, пришлось бороться за украинский флаг рядом со своей фамилией. На сайте boxrec.com его сделали россиянином, так боец несколько раз им сам звонил, чтобы флаг поменяли.

Профайл Деревянченко на сайте boxrec

КОФЕ И ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ

Вместе с Сергеем в США перекочевали жена Ирина и сын Матвей. Но никаких сугубо украинских блюд в холодильнике семьи Деревянченко не увидишь:

"Когда я жил в Италии, пристрастия очень поменялись. По моему мнению, итальянская кухня — самая-самая. Я жить не могу без кофе! Его культуру употребления перенял именно у итальянцев: чашка эспрессо во время сиесты — это святое!"

А сын Матвей, в отличие от отца, увлекся американской борьбой. Сергей и сам бывал на его тренировках, учил приемы.

ЭКСТРИМ В ПОДАРОК ОТ ЖЕНЫ

Очень часто в контактах профессиональных спортсменов (и боксеры тут не исключение) прописаны запреты на различные экстремальные занятия – горные лыжи, прыжки с парашютом и все остальное, что может привести к травме и вывести из строя. Но Сергей таки ощутил, что значит парить над землей – несколько лет назад прыжок с парашютом ему подарила жена. При этом у самой Ирины этих прыжков на тот момент было уже шесть! "Это очень бодрит", – признался потом боксер. Правда, последнее время его увлечения более спокойны – например SUP – мирно гребешь себе на доске без риска покалечиться. Хотя как-то Деревянченко был замечен и с пистолетом в одном из стрелковых клубов…

Сергей Деревянченко с женой и сыном

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