"Я – артист, а там самые ценные представления": Тайсон Фьюри рассказал о причине ухода в рестлинг

Тайсон Фьюри умеет создавать шоу/ Фото WWE

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Одного бокса неугомонному Тайсону Фьюри уже мало, линейный чемпион супертяжелого веса подался в рестлинг и 31 октября проведет схватку в рамках турнира WWE Crown Jewel в Саудовской Аравии. Соперником Цганского короля станет Брон Строумэн. Недавно был назван впечатляющий гонорар Фьюриза дебют в рестлинге – 15 миллионов долларов. А теперь решил объяснить TalkSport, что именно подтолкнуло его на смену амплуа.

"Мне кажется, что я рожден для этого, – говорит Фьюри. – Как вы могли заметить в боксе, я артист от природы. Теперь я буду выступать в WWE, где устраивают настоящие, самые ценные представления в спорте. Это то, что я всегда хотел делать.

Я всю жизнь являюсь болельщиком рестлинга. Но из-за преданности боксу у меня никогда не было возможности испытать себя в этом. В последнем бою я получил огромное рассечение, поэтому у меня есть много времени. Я ухватился за этот шанс обеими руками. Я буду бороться на крупнейшей арене в мире".

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Отметим, что Тайсон уже успел повздорить с Броном Строумэном. Это случилось на шоу SmackDown, где выступал Строумэн, а Фьюри был в роли зрителя. Американский рестлер бросил в адрес Тайсона несколько нелицеприятных фразочек, после чего Фьюри решил научить своего будущего визави британским манерам. Бойцов попытались разнять охранники, но даже десять человек не смогли сдержать "Цыганского короля", сокрушившего в свое время Владимира Кличко, и тот набросился на рестлера.

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