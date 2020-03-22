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"Я не боюсь умереть от коронавируса": легенда бокса спасает свою страну от мародерства

22 марта, 16:20

Богдан Юрков

Знаменитый филиппинский боец Мэнни Пакьяо продолжает сражаться, только теперь уже не с соперниками по рингу

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе, 41-летний боксер Мэнни Пакьяо, который является сенатором Филиппин, ведет активную борьбу с пандемией коронавируса. Спортсмен уже несколько раз провел публичные выступления и заботится о бедной части населения страны. Пакьяо убежден, что без этого Филиппины поглотит мародерство.

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Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо / Фото: AFP

"Если не будем помогать бездомным, то можем столкнуться с мародерством. Не боюсь умереть от заражения коронавирусом. Если ты лидер, то должен быть на передовой. Должен вести за собой людей и давать им понять, что остаешься с ними. Я рос в бедности и понимаю, что чувствуют люди", – приводит слова Пакьяо BoxingScene

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Отметим, что на сегодняшний день на Филиппинах зарегистрировано 380 случаев инфицирования коронавирусом, из них 25 – смертельных.

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Филиппины бокс Мэнни Пакьяо коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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