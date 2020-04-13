"Я не верю, что вокруг болеют и умирают люди": американский чемпион мира по боксу имеет свое мнение

Далеко не все люди в мире серьезно относятся к пандемии коронавируса. Одним из таких оказался чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд. К слову, читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Американский спортсмен, который выиграл все 36 боев, критично высказался о пандемии коронавируса в интервью Sports Illustrated:

"Я не сижу в доме под замком и не запираю там своих детей. Я не верю в то, что вокруг болеют и умирают люди, как нам об этом говорят. Я думаю, нас запугивают, пытаясь контролировать с какой-то только им известной целью. Медиа правят миром. Ты можешь сказать все что-угодно – и люди начнут это обсуждать, а затем бояться. Они говорят, что этот вирус никак не трогает здоровых индивидов, только людей преклонного возраста или тех, у кого есть астма или проблемы с дыханием. Но то же самое происходит при обычной простуде или гриппе. Если все действительно так плохо, почему же люди продолжают собирать и вывозить мусор, почему другие спокойно ходят на работу? У меня куча вопросов, на которые я хочу знать ответы. Одна наша подруга сказала, что болела этим вирусом, однако сейчас ей лучше, и это был один единственный человек. Я сейчас наслаждаюсь временем со своей семьей дома, расслабляюсь и отдыхаю".

Читайте, как украинский боксер нарушил карантин в США, сбежав от полицейского на пляже.

Смотрите, как боксер выпал из ринга еще до начала боя

Реклама

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама