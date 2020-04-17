"Я понятия не имею что он курит": промоутер прокомментировал возможный бой между Фьюри и Джошуа

Боб Арум не верит, что британцы встретятся между собой на ринге

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа бросил вызов обладателю титула WBC Тайсону Фьюри. При этом "Эй Джей" заявил, что его следующий соперник Кубрат Пулев и оппонент "Цыганского короля" Деонтей Уайлдер должны взять отступные, позволив британцам устроить локальный мегафайт. Боб Арум признался, что его очень удивило заявление британского чемпиона. По словам опытного промоутера, Джошуа не удастся реализовать свои планы.

"Я не слышал о том, что сказал Джошуа, пока вы мне не сказали. Честно, я понятия не имею что он курит. Нет абсолютно никаких шансов, что Пулев отступит, чтобы дать этому бою случиться. У Фьюри же есть поединок с Уайлдером", – сказал Арум в разговоре с World Boxing News.

Ранее мы писали, что Беринчик традиционно порадовал публику веселым выходом на ринг. В этот раз украинский боксер появился в образе супергероя Халка. Зеленый монстр разбивал стекло и бил себя в грудь, как Кинг-Конг.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на пресс-конференции

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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