"Если хочешь быть первым номером, то сразись со мной": Джошуа бросил вызов Фьюри

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа вызвал на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри. Напомним, 22 февраля Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс.

"Если хочешь быть первым номером, то сразись со мной. У меня есть пояса, поэтому наш поединок имеет смысл. Думаю, в этом бою мы определим лучшего боксера в супертяжелом весе", – цитирует Джошуа Sky Sports.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. У 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) при одной ничьей.

Кстати, в конце февраля Денис Беринчик победил аргентинца Эктора Сармиенто и защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе.

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Ранее мы писали, что Беринчик традиционно порадовал публику веселым выходом на ринг. В этот раз украинский боксер появился в образе супергероя Халка. Зеленый монстр разбивал стекло и бил себя в грудь, как Кинг-Конг.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на пресс-конференции

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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