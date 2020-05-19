"Я уже депутат, хотя был Саней Усиком": борец Жан Беленюк – о неоднозначных высказываниях боксера

Конфликт вокруг заочного спора боксера Александра Усика и его оппонента, борца Богдана Грицая, еще не угас. Коллега ребят по цеху, серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе, а ныне депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк попытался объяснить поведение боксера. Недавно писали, что Беленюк вызвался судить драку между Усиком и бойцом ВСУ.

Было время, когда Усик поддержал Беленюка после Олимпийских игр-2016: "Тебя будут осуждать, говорить, что ты предатель, но ты – герой". Теперь борец попытался объяснить ситуацию вокруг боксера на You-tube канале "Бегущий Банкир":

"Вопрос в том, что слова могут выхватить из контекста и опубликовать какие-то СМИ. Я понимаю, в какой ситуации сейчас нахожусь. Если выскажется Вася Пупкин, даже будучи депутатом, никто не заметит. Это просто пройдет мимо всех. А если скажет Жан Беленюк, без разницы что, — вырывают из контекста, и уже завтра – заголовки во всех СМИ. Я не стодолларовая купюра, которая всем нравится... Я говорю про спортсмена, который хочет выстроить положительный образ. Он может быть не положительным, а таким, какой ты хочешь. Если тебе ближе быть хорошим парнем, то ты выстраиваешь эту линию... Перестал ли я резко отвечать из-за статуса депутата? Ну конечно. Когда-то я тоже был Саней Усиком".

Вспомним зажигательный гопак Жана Беленюка после выигрыша чемпионата Европы: у Усика подсмотрел.

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