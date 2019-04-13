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У Усика подсмотрел: зажигательный гопак Жана Беленюка после выигрыша золота чемпионата Европы

Сегодня, 21:18

Украинский борец в третий раз в своей карьере стал победителем континентального первенства

Жан Беленюк
Жан Беленюк. Фото: НОК Украины

В субботу, 13 апреля, украинец Жан Беленюк стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе. В финале соревнований, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана со счетом 5:1. При этом на пути к финалу Жан разделался еще с тремя соперниками. Украинец оказался сильнее хорвата Ионна Гуклека (6:1), венгра Эрика Сильвашши (3:1) и литовца Эйвидаса Станкевичюса (5:1). Это третье золото в карьере 28-летнего киевлянина Жана Беленюка на чемпионатах Европы, ранее он побеждал в Вантаа в 2014-м и Риге в 2016-м.

Интересно, что свой триумф в Бухаресте Жан Беленюк отпраздновал таким же знаменитым образом, как и боксер Александр Усик на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда Усик прямо в ринге станцевал зажигательный гопак, а в этот раз, размахивая украинским флагом, исполнением гопаком на борцовском ковре порадовал Беленюк. Выглядело очень мощно!

Напомним, ранее Жан Беленюк рассказывал "Сегодня" о своей известности: "Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули". При этом борец даже не рассматривал вариант, что мог остаться без медалей на чемпионате Европы.

Кроме того, сообщалось, что знаменитый украинский борец-рэпер может перейти в ММА: в следующем году Жан Беленюк может стать бойцом смешанных единоборств.

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Тег борьба, Жан Беленюк

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Сегодня|Спорт

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