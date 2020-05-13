Депутат Беленюк вызвался судить драку между боксером Усиком и бойцом ВСУ

Чемпион мира по борьбе готов отсудить это противостояние "бесплатно и беспристрастно"

Чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк предложил себя в качестве судьи для следующего боя Александра Усика. Напомним, накануне Усика вызвал на поединок боец ВСУ Андрей Грачев, заявив: "Драться будем по законам войны и улицы! Так, как всегда! На войне нет правил... Ты узнаешь, кто на кого напал и с кем у нас война".

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"Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния, – написал у себя в Instagram Жан Беленюк. – Честность и беспристрастность гарантирую. P.S. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не положено".

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Ранее Усика вызвал на бой борец Грицай.Богдана зацепило, как он заявил в адрес Усика, "ваше с Ломаченко видео про этногенез триединого российского народа имени Кадырова и Путина".

Однако Усик на бой без правил с Грицаем не согласился, заявив: "Я боксирую и живу по правилам".

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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