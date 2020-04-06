"Я в боксе не для того, чтобы быть чемпионом мира": скандалист Фьюри раскрыл причину выходов в ринг

Британец считает, что победа над американцем Уайлдером стала для него одной из самых легких в карьере

Чемпион WBC в супертяжелом весе эксцентричный британец Тайсон Фьюри заявил, что победа над американцем Деонтеем Уайлдером стала для него одной из самых легких в карьере. Напомним, что в конце февраля в бою-реванше Тайсон нокаутировал "Бронзового бомбардировщика" в седьмом раунде и завоевав свой нынешний титул. Ранее мы сообщали, что названа новая дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером.

"Уайлдер был чемпионом мира в хэвивейте. Он нокаутировал всех соперников, а затем встретился со мной. Я уничтожил Деонтея за несколько раундов. Теперь надеюсь, что найду еще пару сильных боксеров, которые станут достойным вызовом и заставят меня хорошо подготовиться к бою. Я же в боксе не для того, чтобы быть чемпионом мира. Я здесь, чтобы дать зрителям то, чего он хотят – мегафайты и самые крутые поединки, которые можно устроить. Уайлдер – лучший супертяж? Если это так, то в хэвивейте больше нет достойных претендентов", – цитирует Фьюри talkSPORT.

Кстати,в недавнем интервью Тайсон Фьюри сделал неожиданное заявление: "Не уверен, что Деонтей Уайлдер бьет сильнее Владимира Кличко". Также он рассказал, в чем главная опасность ударов Уайлдера.

Смотрите взвешивание Уайлдера и Фьюри перед реваншем

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Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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